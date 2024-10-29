Російські війська у жовтні 2024 року захопили понад 470 квадратних кілометрів українських територій, що стало найбільшим досягненням окупантів з березня 2022 року.

Про це пише видання WELT.

За даними ЗМІ, минулого тижня російська армія досягла значного просування в Україні, захопивши з 20 по 27 жовтня 196 квадратних кілометрів території.

Водночас, за даними інформаційного агентства AFP, яке посилається на Інститут вивчення війни (ISW) у США, з початку жовтня російським силам вдалося окупувати загалом 478 квадратних кілометрів української території.

“До 27 жовтня російські війська взяли під контроль більшу територію, ніж у серпні та вересні, коли територіальні здобутки становили 477 та 459 квадратних кілометрів відповідно. За два місяці вже відбулися значні зрушення на лінії фронту, особливо на сході України, навколо стратегічно важливого міста Покровськ”, — йдеться в матеріалі.

Журналісти зазначають, що в жовтні дві третини територіальних здобутків Росії припадають на Донецьку область, де російські війська наближаються до Покровська з півдня і сходу. Українські сили на Східному фронті опинилися в складній ситуації, з огляду на чисельну перевагу та краще озброєння російських військ.

“Востаннє російським військам вдавалося таке просування у березні 2022 року, коли вони намагалися дійти до Києва. Загалом у 2023 році вони окупували 584 квадратні метри території України, а площа, захоплена з 1 січня 2024 року, становить 2660 квадратних кілометрів”, — пише WELT.

Включно з Кримом та територіями на Донбасі, які контролювалися сепаратистами до повномасштабного наступу, Росія наразі утримує близько 18,2% території України.