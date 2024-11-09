Жовтень цього року став для армії РФ найбільшим за втратами від початку повномасштабної війни – вона втратила 41 980 своїх солдат.

Про це міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив у інтерв’ю The Telegraph.

Як він наголосив, останні дані військової розвідки Британії свідчать про те, що середньодобові втрати росіян (вбитими й пораненими) в Україні у жовтні сягнули нового максимуму – 1 354 особи за добу.

Як зазначається, це вже другий місяць поспіль, коли армія Росії зазнає високих середньодобових втрат.

Зокрема видання додало, що жовтень цього року став для росіян найбільшим за загальною кількістю втрат від початку повномасштабної війни – 41 980 осіб.

Дані британської військової розвідки також показують, що попередній максимум був зафіксований у травні цього року і становив 39 110 осіб за місяць.

У загальному з 24 лютого 2022 року орієнтовні втрати росіян у живій силі становлять понад 696 тисяч.

Джон Гілі розповів, що станом на сьогодні РФ витрачає 40% свого бюджету на оборону, і це не є вигідним для країни.