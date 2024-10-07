Під час обшуків у Житомирі поліція вилучила понад 4,4 мільйона гривень у лікарки, яка була залучена до схеми ухилення від мобілізації.

Про це повідомила поліція Житомирської області.

“Правоохоронці ГУ Національної поліції в Житомирській області продовжують розслідування діяльності групи медиків, які допомагали військовозобов’язаним отримувати фіктивні групи інвалідності. Серед фігуранток виявили лікарку, яка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії”, — йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що протягом останніх кількох років ряд чоловіків призивного віку не проходили обстежень МРТ, хоча в їх медичній документації містяться такі висновки. Усі документи були підготовлені 56-річною лікаркою одного з діагностичних центрів, які стали основою для визначення у них захворювання, що пов’язане з інвалідністю.

Правоохоронці провели обшуки, у тому числі за місцем проживання жінки. У результаті вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро, а також кілька жорстких дисків, оптичні носії інформації, ноутбук, мобільний телефон та інші ймовірні докази протиправної діяльності.

Попередня правова кваліфікація – ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

У серпні поліцейські викрили медсестру одного з медзакладів Житомира у хабарництві, пов’язаному з встановленням груп інвалідності для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Тоді її затримали у центрі міста під час отримання частини “подяки”. Тож нині триває розслідування всієї протиправної схеми.