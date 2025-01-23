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У Житомирі затримали агентів РФ, які планували підірвати поліцейських

У Житомирі Служба безпеки України затримала двох російських агентів, які готували теракт із метою підірвати наряд поліції, що мав прибути за фейковим викликом на номер 102.

Четвер, 23 січня 2025, 13:00

Про це повідомила пресслужба СБУ 23 січня 2025 року.

Агенти орендували квартиру в Житомирі, де встановили два саморобні вибухові пристрої (СВП). Один із пристроїв був схований у м’якій іграшці, а інший – підключений до мобільного телефону, камера якого знімала вхід до квартири. За допомогою віддаленого доступу до телефону, вони планували активувати вибухові пристрої, коли до приміщення зайдуть поліцейські.

Згідно з планом, після активації СВП агенти повинні були покинути квартиру та сховатися в готельному номері для отримання подальших інструкцій від російського куратора.

СБУ спрацювала на випередження, задокументувавши підготовку до теракту. Агентів затримали в готелі одразу після дзвінка на “гарячу лінію” Національної поліції.

Як виявилося, затриманими були двоє мешканців Дніпропетровщини, яких вербували через Telegram-канали з пропозицією “легких грошей”. Після прибуття до Житомира вони отримали геолокацію на місце схованки, де забрали вибухівки, запаковані в термоси й начинені камінням для підсилення уражаючої дії.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру. Наразі зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Теги: Житомир, затримання

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