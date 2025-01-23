У Житомирі затримали агентів РФ, які планували підірвати поліцейських

У Житомирі Служба безпеки України затримала двох російських агентів, які готували теракт із метою підірвати наряд поліції, що мав прибути за фейковим викликом на номер 102.

Про це повідомила пресслужба СБУ 23 січня 2025 року.

Агенти орендували квартиру в Житомирі, де встановили два саморобні вибухові пристрої (СВП). Один із пристроїв був схований у м’якій іграшці, а інший – підключений до мобільного телефону, камера якого знімала вхід до квартири. За допомогою віддаленого доступу до телефону, вони планували активувати вибухові пристрої, коли до приміщення зайдуть поліцейські.

Згідно з планом, після активації СВП агенти повинні були покинути квартиру та сховатися в готельному номері для отримання подальших інструкцій від російського куратора.

СБУ спрацювала на випередження, задокументувавши підготовку до теракту. Агентів затримали в готелі одразу після дзвінка на “гарячу лінію” Національної поліції.

Як виявилося, затриманими були двоє мешканців Дніпропетровщини, яких вербували через Telegram-канали з пропозицією “легких грошей”. Після прибуття до Житомира вони отримали геолокацію на місце схованки, де забрали вибухівки, запаковані в термоси й начинені камінням для підсилення уражаючої дії.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру. Наразі зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.