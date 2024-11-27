Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Розслідування показало, що виконавці отримали інструкції від російських спецслужб, які завербували їх через Телеграм-канали, обіцяючи фінансову винагороду. Група діяла за чітким планом, координованим із замовниками, використовуючи саморобний вибуховий пристрій.
“Зловмисники замаскували вибухівку у термосі, начиненому цвяхами, і дистанційно активували її через мобільний телефон. На місці підриву вони також встановили приховані камери, щоб передати відеозапис російським кураторам”, – зазначили в СБУ.
До складу групи входили п’ятеро осіб, серед яких був 46-річний мешканець Харкова з кримінальним минулим. Він відповідав за придбання складових для вибухівки, які ховав у тайниках. Завдання виконували четверо молодих людей з Житомира віком від 15 до 20 років. Двоє з них виготовляли вибуховий пристрій, а інші відповідали за його встановлення та активацію.
Правоохоронці затримали всіх учасників злочину одразу після теракту. Під час обшуків вилучили докази, зокрема складові вибухівки, телефони та сім-карти. Усім п’ятьом повідомлено про підозру за статтею про терористичний акт, вчинений групою осіб. Затримані перебувають під вартою та можуть отримати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Комплекс заходів із затримання провели співробітники СБУ Житомирщини спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури області. Слідчі дії тривають для встановлення інших можливих причетних до злочину.
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