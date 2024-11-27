Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили групу агентів РФ, які 20 листопада 2024 року організували вибух у центральній частині Житомира. Теракт стався поблизу будівлі місцевого райуправління поліції, внаслідок чого один правоохоронець отримав поранення.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Розслідування показало, що виконавці отримали інструкції від російських спецслужб, які завербували їх через Телеграм-канали, обіцяючи фінансову винагороду. Група діяла за чітким планом, координованим із замовниками, використовуючи саморобний вибуховий пристрій.

“Зловмисники замаскували вибухівку у термосі, начиненому цвяхами, і дистанційно активували її через мобільний телефон. На місці підриву вони також встановили приховані камери, щоб передати відеозапис російським кураторам”, – зазначили в СБУ.

До складу групи входили п’ятеро осіб, серед яких був 46-річний мешканець Харкова з кримінальним минулим. Він відповідав за придбання складових для вибухівки, які ховав у тайниках. Завдання виконували четверо молодих людей з Житомира віком від 15 до 20 років. Двоє з них виготовляли вибуховий пристрій, а інші відповідали за його встановлення та активацію.

Правоохоронці затримали всіх учасників злочину одразу після теракту. Під час обшуків вилучили докази, зокрема складові вибухівки, телефони та сім-карти. Усім п’ятьом повідомлено про підозру за статтею про терористичний акт, вчинений групою осіб. Затримані перебувають під вартою та можуть отримати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплекс заходів із затримання провели співробітники СБУ Житомирщини спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури області. Слідчі дії тривають для встановлення інших можливих причетних до злочину.