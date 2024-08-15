Медіа Близького Сходу аналізують ситуацію в Курській області РФ та пожежу на Запорізькій АЕС через призму російської пропаганди.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Цього тижня в медіа Близького Сходу основними темами стали ситуація в Курській області РФ та пожежа на окупованій Запорізькій АЕС.

Деякі близькосхідні ЗМІ висвітлюють ці події з позицій російської пропаганди, називаючи події на Курщині “вторгненням” і прогнозуючи “ядерну війну через дії України”.

Єгипетське видання Sada El-Balad, яке співпрацює з RT, активно поширює проросійські заяви про “неминуче падіння України” та загрози ядерної війни, пов’язані з діями України.

Центр протидії дезінформації зазначає, що до розповсюдження російських наративів також долучилися найбільша арабська телекомпанія та кілька африканських медіа.

У ЦПД повідомили, що в англомовній версії Al Jazeera кремлівський лідер заявив, що “Захід веде війну проти РФ за допомогою українців”.

В африканських ЗМІ активно обговорюється можливість участі України в подіях у Малі, зокрема, що Україна нібито навчала “малійських терористів”.