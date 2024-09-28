Майбутні представники служб вже пройшли курс лекцій з фахової підготовки. Вони працюватимуть в інтересах соціальної підтримки українських захисників і членів їхніх родин.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що головна мета впровадження служби соціального супроводу — піклування про родини військовослужбовців та їхнє інформування, супровід поранених у закладах охорони здоров’я, координація та зв’язок із сім’ями полонених, зниклих безвісти, загиблих.

За словами заступника Головнокомандувача ЗСУ полковника Андрія Лебеденка, рішення про створення служб соціального супроводу підтримують бойові бригади та військові частини, оскільки воно спрямоване на забезпечення турботи про кожного захисника (захисницю), а також їх родини.

Великий запит на соціальну підтримку серед військовослужбовців та членів їхніх родин відзначила заступниця міністра соціальної політики Уляна Токарєва. Вона висловила впевненість, що поява військовослужбовців соціального супроводу у ЗСУ забезпечить загальну координацію серед усіх фахівців, які надають соціальну підтримку. Зокрема йдеться і про соцпрацівників, які нині працюють у громадах.

Своєю чергою, міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова повідомила, що служба супроводу ветеранів запускається й при Міністерстві у справах ветеранів.

“Вона тісно взаємодіятиме зі службою супроводу ЗС України для того, щоб військовослужбовець, звільняючись зі Збройних Сил, точно знав — куди йому йти, що робити та хто допоможе йому в цивільному житті”, — зауважила Калмикова.