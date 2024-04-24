Ворог використовує всі свої і ракети і носії для них.

Речник Командування Повітряних Сил Збройних Сил України майор Ілля Євлаш розповів, що наразі російські окупанти вже використали у війні проти України чи не всі види свого озброєння та снарядів, окрім хіба зо ядерної зброї.

Свої коментарі Ілля Євлаш надав в ефірі телеканалу Espreso.

«Звичайно, ворог уже давно воює на всю свою потужність. Єдине, що залишилось в нього в арсеналі — це використання ядерної зброї», — заявив речник ПС ЗСУ.

Звісно, за його словами, ворог використовує всі свої і ракети і носії для них.

«Це й стратегічна авіація, і тактична авіація. Використовується гіперзвукова зброя. «циркони», «кинджали». Куди вже більше — складно сказати», — зазначив Ілля Євлаш.