Про це повідомляє СтратКом ЗСУ у Telegram-каналі.

“Зараз у війську служать понад 300 священників та богословів від 13 релігійних організацій. На фронті, в тилу чи у шпиталі, вони завжди поруч зі своїми підопічними, щоб помолитись разом, здійснити Таїнство чи просто вислухати людину, якій потрібна порада духівника. Збройні сили України вітають своїх духовних отців і дякують їм за жертовність і служіння Богу та українському воїнству”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що капеланське служіння у ЗСУ розпочалося з 2021 року, але фактично з’явилося ще на початку російського вторгнення в Крим та на схід України у 2014 році.

Нагадаємо, у суботу, 12 жовтня в Україні відзначається День військового капелана. З нагоди свята Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав духовних наставників українських захисників та захисниць.