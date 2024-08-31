Про це йдеться в офіційній заяві Командування СБС.
Там кажуть, що Гладкий проходив спеціалізовану підготовку в Канаді, а з початком повномасштабного російського вторгнення виконував завдання «на різних важливих напрямках».
«За наявною інформацією, упродовж 2018–2019 років капітан 1 рангу Гладкий пройшов усі необхідні перевірки Службою безпеки України, має допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності», — йдеться в заяві.
Також у 2020-2023 роках він був начальником Об’єднаного штабу Командування Об’єднаних сил та заступником командувача Об’єднаних сил ЗСУ.
У СБС заявили, що формування та розвиток їхнього роду військ потребує «розуміння, терпіння та іноді тиші», тож закликали людей та ЗМІ перевіряти правдивість інформації, яку публікують.
Раніше у ЗМІ з’явилися факти біографії Гладкого, дружина якого нібито має російське громадянство і після 2014 року жила у Криму, а дочка, як стверджується — виступала на змаганнях із плавання під прапором країни-агресора. Проте офіційного підтвердження цієї інформації немає.
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