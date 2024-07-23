Про це він повідомив у коментарі “Українській правді”.
Верховна Рада 8 травня ухвалила закон, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув‘язнених.
“3,8 тисяч ув’язнених уже в ЗСУ. Більшість із них нещодавно завершили навчання. Але серед них уже є і поранені, і загиблі”, – зазначає Роман Костенко.
За його словами, наразі попит на мобілізацію до Збройних сил України серед ув’язнених зменшився, бо основна частина вмотивованих людей уже вступили на службу.
Костенко вважає, що загалом вдасться мобілізувати до ЗСУ близько 5 тисяч ув‘язнених.
Окрім того, секретар оборонного парламентського комітету висловив думку, що необхідно створити можливість для мобілізації громадян, які перебувають у СІЗО. На його переконання, це дозволить залучити до служби ще більше людей.
- Близько 3 тисячі увʼязнених доєднались до лав ЗСУ
- В Україні дозволили мобілізовувати на війну нежорстоких вбивць однієї людини та дрібних корупціонерів
- Президент підписав закон, згідно з яким деякі категорії увʼязнених можуть бути мобілізовані