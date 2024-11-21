Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
“У Збройних Силах України триває робота над розвитком застосування безпілотних роботизованих комплексів. На базі одного з навчальних центрів, відповідно до рішення Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Олександра Сирського, створено першу школу підготовки операторів безпілотних наземних роботизованих комплексів”, — йдеться у повідомленні.
Майбутні фахівці опановують використання близько десяти видів роботизованих комплексів — логістичних, спеціальних та інженерних.
Операторів навчають за чітко визначеною програмою. Для військових створили спеціалізовані програмні засоби, а під час практики вони використовують тренувальні зразки наземних роботизованих комплексів.
“Ми не маємо чекати майбутнього, а зобов’язані впевнено крокувати до нього. Одним із шляхів розвитку Збройних сил України є пошук та впровадження інноваційних рішень у сфері підготовки операторів безпілотних наземних комплексів”, — наголосив начальник Управління інноваційної діяльності ЗСУ Віталій Добрянський.
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