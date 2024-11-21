На базі одного з навчальних центрів Збройних Сил України відкрили першу школу підготовки операторів безпілотних наземних роботизованих комплексів (БпНК).

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

“У Збройних Силах України триває робота над розвитком застосування безпілотних роботизованих комплексів. На базі одного з навчальних центрів, відповідно до рішення Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Олександра Сирського, створено першу школу підготовки операторів безпілотних наземних роботизованих комплексів”, — йдеться у повідомленні.

Майбутні фахівці опановують використання близько десяти видів роботизованих комплексів — логістичних, спеціальних та інженерних.

Операторів навчають за чітко визначеною програмою. Для військових створили спеціалізовані програмні засоби, а під час практики вони використовують тренувальні зразки наземних роботизованих комплексів.