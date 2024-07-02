Колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував заяви російських пропагандистів про удар РФ по аеродрому в Миргороді Полтавської області у понеділок, 1 липня.

Про це він написав у Facebook.

“Не такий страшний чорт, як його малюють! Усі так радіють новинам, коли українські Сили оборони вражають на аеродромах окупанта рашистські літаки! „Мінус один, два, три, а то і більше бортів окупанта більше ніколи не будуть бомбити українські міста“…, а от коли ворог завдає удару, та що там казати, щоденно лупить по наших аеродромах, намагаючись знищити українську авіацію, та інколи досягає своєї цілі… ми готові розтерзати у соцмережах усіх і все, я маю на увазі своїх командирів, що „не змогли, не догледіли“ і т.д”, — зазначив Ігнат.

Він закликав переглянути офіційний Telegram-канал Повітряних Сил, зазначивши, що аеродроми щодня знаходяться під обстрілами. Ігнат наголошує, люди на місцях намагаються вберегти те, що є і завдати удару у відповідь. Він зазначає, що це війна, і на жаль не без втрат техніки.

“Це я стосовно ворожого удару по аеродрому Миргород. За порєбріком шалено тішаться, приписують у свої здобутки купу бортів Су-27. Нехай! Так завжди. Не все так страшно, як ви, українці, пишете на емоціях”, — додав він.

Ігнат зазначив, що удар дійсно був та завдав певних втрат, але зовсім не таких, як приписує собі ворог, а Повітряні Сили роблять усе, щоб протидіяти ворогу, ввести його в оману, в тому числі за допомогою макетів та інших засобів.

“Тож прошу провідні медіа, блогерів, Telegram-канали вгамувати емоції і з повагою ставитись до наших захисників”, — написав він.