Про це він написав у Facebook.
“Не такий страшний чорт, як його малюють! Усі так радіють новинам, коли українські Сили оборони вражають на аеродромах окупанта рашистські літаки! „Мінус один, два, три, а то і більше бортів окупанта більше ніколи не будуть бомбити українські міста“…, а от коли ворог завдає удару, та що там казати, щоденно лупить по наших аеродромах, намагаючись знищити українську авіацію, та інколи досягає своєї цілі… ми готові розтерзати у соцмережах усіх і все, я маю на увазі своїх командирів, що „не змогли, не догледіли“ і т.д”, — зазначив Ігнат.
Він закликав переглянути офіційний Telegram-канал Повітряних Сил, зазначивши, що аеродроми щодня знаходяться під обстрілами. Ігнат наголошує, люди на місцях намагаються вберегти те, що є і завдати удару у відповідь. Він зазначає, що це війна, і на жаль не без втрат техніки.
“Це я стосовно ворожого удару по аеродрому Миргород. За порєбріком шалено тішаться, приписують у свої здобутки купу бортів Су-27. Нехай! Так завжди. Не все так страшно, як ви, українці, пишете на емоціях”, — додав він.
Ігнат зазначив, що удар дійсно був та завдав певних втрат, але зовсім не таких, як приписує собі ворог, а Повітряні Сили роблять усе, щоб протидіяти ворогу, ввести його в оману, в тому числі за допомогою макетів та інших засобів.
“Тож прошу провідні медіа, блогерів, Telegram-канали вгамувати емоції і з повагою ставитись до наших захисників”, — написав він.
1 липня Повітряні сили дійсно попереджали про проліт ракет та удари в районі Миргорода.
Того ж дня низка російських Telegram-каналів поширювали інформацію про те, що нібито окупантам вдалося уразити аеродром в місті та знищити шість українських літаків.
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