Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України вивчила скарги військовослужбовців щодо знущань і вимагань у 22 бригадах, проте більшість перевірок не встановила порушень.

Про це заявила народна депутатка Анна Скороход, яка очолювала парламентську ТСК.

Зазначається, що не всі ці випадки були підтверджені, але там, де знаходили докази, відкривали кримінальні провадження.

“Ми розглядали не одну бригаду (йдеться про 211-у бригаду — ред.), така ситуація не тільки в одній бригаді. Ми розглядали за період діяльності ТСК 22 подібні бригади, де вимагали гроші з військовослужбовців і де вчиняли побиття чи знущання”, – зазначила Скороход.

Попри зібрані відео, фото, карткові рахунки, скриншоти з чатів та інші матеріали, перевірки військових підрозділів часто не знаходили порушень. Як приклад, депутатка навела ситуацію в 211-й бригаді, де спершу службове розслідування нічого не виявило.

“Дуже багато способів проводити перевірки, але ми маємо констатувати той факт, що в більшості випадків перевірки, які проводилися підрозділами військовими, нічого не встановлювали й не знаходили”, – розповіла вона.

Депутатка також звернула увагу на проблему безкарності командування, навіть у випадках підтверджених порушень.

На думку Скороход, змінити ситуацію можна лише через запровадження реальної відповідальності для військового керівництва за їхні дії. Наразі найсуворіші заходи включають переведення на аналогічну посаду, підвищення у званні чи інші незначні дисциплінарні покарання.