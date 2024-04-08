“Такі випадки відбувалися не один раз, коли беззбройних військовополонених ворог розстрілював. Ми вже фіксували такі випадки на інших ділянках фронту і всі вони документуються і лягають в основу подальшого кримінального провадження”, — сказала Гуменюк.

Вона зауважила, що такі випадки, коли ворог розстрілює беззбройних українських військовополонених, відбувались не раз.

“Ми вже фіксували такі випадки на інших ділянках фронту і всі вони документуються і лягають в основу подальшого кримінального провадження”, – зазначила речниця.

Гуменюк пояснила, що те, що окупанти опублікували відео страти воїнів, підтверджує, що успіху в районі Кринок вони не мають, продовжуючи безрезультатні штурми там. Росіяни постійно шукають тактики, як вибити ЗСУ з їх плацдарму, але досі у них це не вийшло.

“Вони намагалися збільшити кількість штурмів, заходити з різних боків, це також не призвело до результату. Траплялося й до 16 штурмів за добу. Але втрачали 60% особового складу і поверталися ні з чим”, — розповіла вона.