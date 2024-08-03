У суботу, 3 серпня, на виконання доручення президента України Головне управління розвідки та МЗС України спільно організували евакуацію тридцяти наших громадян із Лівану, де різко погіршилась безпекова ситуація.

Про це повідомляє пресслужба розвідки.

“Наші співвітчизники, серед яких 21 жінка та девʼятеро дітей, вже прибули до Жешува, Польща, та перебувають у безпеці. Їх зустріли українські консули та представники ГУР МОУ – евакуйованим надають всю необхідну допомогу та забезпечують їхній супровід до нашої держави”, – повідомили у ГУР.

Зазначається, що Україна стала однією з перших у світі, хто успішно здійснив евакуацію своїх громадян з Лівану. Українські дипломати попереджали наших громадян в Лівані про небезпеку та заздалегідь рекомендували покинути територію республіки. Наразі триває робота щодо можливості подальшої евакуації інших українців, які виявляють бажання залишити ліванську територію.

“Безпека громадян України — безумовний пріоритет та ключове завдання держави. Це стосується громадян України в будь-якому куточку світу, за будь-яких обставин і на будь-якій відстані від Батьківщини. Україна ніколи не полишає своїх людей у біді”, — йдеться у повідомленні.