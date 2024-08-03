Про це повідомляє пресслужба розвідки.
“Наші співвітчизники, серед яких 21 жінка та девʼятеро дітей, вже прибули до Жешува, Польща, та перебувають у безпеці. Їх зустріли українські консули та представники ГУР МОУ – евакуйованим надають всю необхідну допомогу та забезпечують їхній супровід до нашої держави”, – повідомили у ГУР.
Зазначається, що Україна стала однією з перших у світі, хто успішно здійснив евакуацію своїх громадян з Лівану. Українські дипломати попереджали наших громадян в Лівані про небезпеку та заздалегідь рекомендували покинути територію республіки. Наразі триває робота щодо можливості подальшої евакуації інших українців, які виявляють бажання залишити ліванську територію.
“Безпека громадян України — безумовний пріоритет та ключове завдання держави. Це стосується громадян України в будь-якому куточку світу, за будь-яких обставин і на будь-якій відстані від Батьківщини. Україна ніколи не полишає своїх людей у біді”, — йдеться у повідомленні.
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