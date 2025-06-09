Волонтери UAnimals врятували пораненого собаку Мухтара на Донеччині

Про це повідомляє Громадська організація UAnimals

Волонтери з організації UAnimals здійснили порятунок собаки на Донеччині під час евакуаційного рейсу. Пес, якого звуть Мухтар, лежав на дорозі біля Костянтинівки, ймовірно, після того, як його збив автомобіль.

“Пса Мухтара рятівники UAnimals знайшли пораненого посеред траси. Команда саме була в евакуаційному рейсі та проїжджала біля Костянтинівки, коли побачила тварину, заюшену кров’ю. Певно, пес хотів перебігти дорогу й потрапив під авто. А водій не зупинився та лишив Мухтара самого.” – UAnimals

Волонтери швидко забрали собаку та доставили його до стабілізаційного пункту, де надали необхідну першу допомогу. Стан Мухтара вдалося стабілізувати, а його травми, зокрема щелепу, обробили. Після цього пса перевезли до клініки в Дніпрі для подальшого лікування.

У клініці Мухтар виявився дуже нервовим і не міг їсти, тому лікарі вирішили дати йому заспокійливе. Під час лікування собаку вакцинували, кастрували, провели аналізи та обробили рани. Всі витрати на лікування покрили волонтери UAnimals.

Після завершення всіх медичних процедур Мухтара відправили до реабілітаційного центру “Безпритульний світ”, розташованого на Київщині, де він зможе відновитися та знайти новий дім.