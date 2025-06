Судовий процес проти колишніх керівників Ubisoft за домагання та булінг

Про це пише The Guardian.

У Франції розпочався судовий процес проти колишніх керівників Ubisoft, компанії, відомої такими іграми, як Assassin’s Creed, Far Cry та Just Dance. Їх звинувачують у сексуальних домаганнях та булінгу, що стало наслідком руху #MeToo в індустрії відеоігор. Про це повідомляє The Guardian.

Суд у Бобіньї, розташованій у департаменті Сен-Сен-Дені, розглядає справу, що виявила токсичну культуру, яка панувала в офісах Ubisoft у Монтреї з 2012 по 2020 рік. Одна зі співробітниць описала цю атмосферу як “чоловічий клуб, який стоїть понад законом”.

Жінки, які працювали в компанії, розповіли про регулярні сексуальні коментарі щодо їхнього вигляду, обзивання “потворними” та “шльондрами”, а також вимоги носити коротші спідниці або схуднути. Старші чоловіки в офісі імітували статеві акти жестами, демонстрували порнофільми та малювали непристойні зображення на робочих місцях.

Одна з жінок згадала, що керівник сказав їй: “Це запрошення до зґвалтування”, через пальто з червоною підкладкою. Інша працівниця почула від чоловіка: “Гарна сукня, вона викликає у мене ерекцію”. Також повідомлялося про випадки, коли працівниць масажували без їхньої згоди, а один із керівників “пукав в обличчя” колегам.

Серед свідчень у суді були випадки, коли жінку прив’язали скотчем до крісла і відправили ліфтом на інший поверх, де вона не могла рухатися. Їй намалювали щось на обличчі маркером і змусили піти на нараду в такому вигляді. Іншу працівницю змусили стояти на руках у спідниці.

Мусульманку, яка не вживала свинину, ображали, залишаючи на її робочому столі сендвічі з беконом і запитуючи про її ставлення до Ісламської держави. Молодші чоловіки також зазнавали переслідувань і небажаних дотиків.

Усі троє обвинувачених заперечують свою провину. 59-річний Серж Аскоє, колишній головний креативний директор Ubisoft, підозрюється у сексуальних домаганнях, булінгу та сексистських коментарях. Він нібито пропонував “зайнятися сексом у переговорній” із співробітницею та передав молодій працівниці серветку з власними шмарклями.

“Серж Аскоє категорично заперечує, що коли-небудь домагався когось. Він не знав про жодні неприйнятні дії з боку колег і не отримував таких скарг”. – Жан-Гійом Ле Мінтьє, адвокат Сержа Аскоє

52-річний Томі Франсуа, колишній віцепрезидент з креативних питань, звинувачується у сексуальних домаганнях, булінгу та спробі сексуального насильства. Його звільнили за порушення дисципліни. Під час різдвяної вечірки 2015 року він нібито намагався поцілувати жінку проти її волі, поки колеги тримали її.

41-річний Ґійом Патрю, колишній ігровий директор, звільнений за негідну поведінку, також обвинувачується у сексуальних домаганнях і булінгу. Він нібито імітував удари по співробітниках, підпалював бороду колезі, кидав офісну техніку та малював свастики у блокноті жінки під час наради.

Цей судовий процес є важливим кроком у боротьбі з токсичною культурою в індустрії відеоігор, демонструючи, що навіть великі компанії не можуть уникнути відповідальності за подібні порушення.