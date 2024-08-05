Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
“Львівським апеляційним судом залишено під вартою 18-річного мешканця м. Дніпра, який підозрюється в умисному вбивстві громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон (ч. 1 ст. 115 КК України)”, — сказано у повідомленні.
Раніше Галицький районний суд м. Львова обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори.
Захисник підозрюваного подав апеляційну скаргу на цю ухвалу слідчого судді та просив її скасувати і обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Львівський апеляційний суд вирішив залишити рішення Галицького районного суду Львова про обрання Зінченку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб – до 22 вересня – без змін.
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