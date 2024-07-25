Правоохоронці перевіряють інформацію, яку розповсюджують у російських ЗМІ, щодо вбивства Ірини Фаріон. Зокрема, про те, що відповідальність за вбивство взяв на себе представник російського неонацистcького руху.

Про це речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська заявила в коментарі Суспільному.

“Вчора (24 липня, — ред.) під час моніторингу соцмереж ми виявили цю інформацію. Зараз вивчаємо на предмет, чи буде вона корисною для слідства”, — каже Світлана Добровольська.

Ввечері, 24 липня, у російському Telegram-каналі “Астра”, який позиціонує себе як “незалежне видання без цензури” опублікували інформацію, що, начебто, відповідальність за вбивство Ірини Фаріон взяв на себе представник неонацистького руху NS/WP (National-Socialism/White Power) в Росії. Також опублікували відео тривалістю 10 секунд, де чутно крик жінки.

Раніше джерела Суспільного у правоохоронних органах повідомляли, що до вбивства мовознавиці готувалися щонайменше місяць. Слідство вважає, що вбивство було замовним. Й виконавцем є чоловік, якого розшукує поліція. На нього вказують свідки. Також правоохоронці вважають, що у нього можуть бути спільники, як саме вони були залучені до вбивства, наразі не повідомляють.

21 липня правоохоронці оголосили у розшук чоловіка, який може бути причетний до вбивства Ірини Фаріон. На вигляд йому приблизно 20 років, Він худорлявої статури, зростом приблизно — 170-180 см.