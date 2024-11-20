Учасники гурту Metallica поділилися емоційним відео з українським військовим, який виконав їхню культову композицію на традиційному народному інструменті.

Учасники гурту Metallica опублікували на своїй сторінці в Instagram відео з виступом українського військового Тараса Столяра.

Він виконав на бандурі композицію Nothing Else Matters. Відео побачила 12-мільйонна аудиторія гурту, і його супроводили словами підтримки для українських захисників.

“Нещодавно ми дізналися про “Культурний десант”, культурну зброю Збройних Сил України через нашого власного Джеймса Гетфілда. До його складу входять сім артистів світового рівня, які до війни були професійними музикантами, а зараз є діючими солдатами. Група щойно завершила 170 концертів благодійного туру США. На відео Тарас Столяр (заслужений артист України/ПФК, оперативний розвідник 112-ї окремої бригади Сил територіальної оборони) грає “Nothing Else Matters” на 62-струнній бандурі, традиційному українському народному інструменті”, – написали музиканти.

Тарас Столяр, який служить розвідником, є учасником творчої ініціативи “Культурний десант”, що об’єднує українських митців, які до війни займалися професійною музикою. Раніше Тарас виступав у складі відомого електронного гурту ONUKA, а зараз бере участь у концертах, спрямованих на підтримку українського війська.

Зазначається, що після завершення туру бандурист разом з іншими артистами повертається до України, де знову стане до виконання військових завдань.