На засіданні учасників Коаліції артилерійських спроможностей на підтримку України було узгоджено дорожню карту, яка містить потреби Сил оборони України до 2027 року. Також представники держав-учасниць обговорили потенційні внески кожної з країн для забезпечення військових потреб України, а також можливості інвестування в український оборонно-промисловий комплекс.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Коаліція артилерії була започаткована у січні 2024 року в Парижі. ЇЇ учасниками є країни, які володіють передовими технологіями виробництва найкращих артилерійських систем, боєприпасів, засобів артилерійської розвідки, безпілотних систем цілевказання, а також систем управління вогнем.

Метою Коаліції є допомога українським збройним силам набути стійких комплексних артилерійських можливостей та взаємосумісності з НАТО до кінця 2027 року.

“Це необхідно, аби посилити здатність української армії протистояти атакам Росії та стримувати потенційні нові вторгнення, а також нівелювати вогневу перевагу Росії, її бойові спроможності та налагодити оперативну сумісність з НАТО”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Коаліцію артилерії було створено в рамках діяльності Контактної групи з питань оборони України у формат “Рамштайн”.

Наразі також функціонують такі коаліції, як Коаліція повітряних сил, Коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, Коаліція бронетанкової техніки та маневреності, Коаліція морських спроможностей, Коаліція дронів, Коаліція розмінування та ІТ коаліція.