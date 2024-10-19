Відправка солдатів КНДР на війну в Україні може призвести до серйозної ескалації і навіть перенести війну на азійський континент.

Про це заявив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на спільній із главою МЗС України Андрієм Сибігою пресконференції в Києві.

«Якщо це правда – а ми дослухаємося до думки українських партнерів – то я думаю, таке рішення мало б серйозні наслідки, оскільки це виведе війну на новий масштаб ескалації. Це несе ризики того, що ця війна перейде на територію Азії», – наголосив Барро.

Крім того, міністр підкреслює, що залучення військових з Північної Кореї свідчить про те, що труднощі, з якими стикається Росія у своїй боротьбі з Україною, зростають.

Нагадаємо, республіканець Майк Тернер відправив листа до президента Джо Байдена із заявою, що відправка солдатів КНДР до Росії на війну проти України має стати “червоною лінією для США та НАТО”. Він наголосив, що переміщення військ КНДР до Росії “викликає тривогу” та є “крайньою ескалацією конфлікту” в Україні.