Присутність представника Росії на другому саміті миру, організованому Києвом, не слід розцінювати як початок переговорів із РФ.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтервʼю “Європейській правді”.

Він зазначив, на наступному саміті Україна й інші учасники планують передати російському представнику узгоджений спільний план із реалізації кожного з 10 пунктів “формули миру”.

“Але це не означає початку перемовин з Росією. Ні, не про це йдеться! Ми хочемо, щоб навіть ось така зустріч, на якій можна передати цей план, відбувалася не у форматі Україна-Росія, а за присутності всіх країн, які підтримали наш план”, – сказав голова ОП.

Щодо того, хто може бути цим представником Росії на саміті, Єрмак заявив, що про це поки говорити “дуже рано”.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не проти участі Росії у другому Глобальному саміті миру, оскільки цього вимагає світ.