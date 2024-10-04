Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.
“З жовтня уряд забезпечить безкоштовним одноразовим харчуванням учнів 1–4 класів. Для цього з ініціативи президента України на 2024 рік із бюджету виділено 2 мільярди гривень, які будуть передані місцевим громадам у формі субвенції”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що раніше гарячими обідами забезпечували лише учні пільгових категорій, а фінансування покривалося за рахунок місцевих бюджетів.
У МОН додали, що державна субвенція допоможе гарантувати належний рівень харчування для всіх учнів початкових класів, а також сприятиме формуванню правильних харчових звичок із раннього віку.
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