Учні 1–4 класів в Україні з цього місяця отримуватимуть безкоштовне одноразове харчування.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

“З жовтня уряд забезпечить безкоштовним одноразовим харчуванням учнів 1–4 класів. Для цього з ініціативи президента України на 2024 рік із бюджету виділено 2 мільярди гривень, які будуть передані місцевим громадам у формі субвенції”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше гарячими обідами забезпечували лише учні пільгових категорій, а фінансування покривалося за рахунок місцевих бюджетів.

У МОН додали, що державна субвенція допоможе гарантувати належний рівень харчування для всіх учнів початкових класів, а також сприятиме формуванню правильних харчових звичок із раннього віку.