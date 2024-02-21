“Учора Шостий апеляційний адміністративний суд частково задовільнив апеляційну скаргу ТОВ “Трейд Граніт Інвест” та зобовязав ДОТ внести зміни до тендерної документації в торгах по харчуванню.

У звязку із цим є дві новини. Одна погана. Друга добра.

Погана – якість рішень суду апеляційної інстанції неприємно дивує. Судді посилаються не на ті статті закону “Про публічні закупівлі”. У рішенні відсутні міркування щодо норм права та особливостей його застосування. Аргументація по суті звелась до цитування позовної заяви.

Не знаю, з чим це повязано.

Чи з бекграундом суддів, чи з сумнозвісним умінням позивача “переконувати”. Маємо факт.

І це на тлі рішення суду першої інстанції, який повністю відмовив у задоволенні позовних вимог. Належно обгрунтувавши позицію.