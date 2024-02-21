“Учора Шостий апеляційний адміністративний суд частково задовільнив апеляційну скаргу ТОВ “Трейд Граніт Інвест” та зобовязав ДОТ внести зміни до тендерної документації в торгах по харчуванню.
У звязку із цим є дві новини. Одна погана. Друга добра.
Погана – якість рішень суду апеляційної інстанції неприємно дивує. Судді посилаються не на ті статті закону “Про публічні закупівлі”. У рішенні відсутні міркування щодо норм права та особливостей його застосування. Аргументація по суті звелась до цитування позовної заяви.
Не знаю, з чим це повязано.
Чи з бекграундом суддів, чи з сумнозвісним умінням позивача “переконувати”. Маємо факт.
І це на тлі рішення суду першої інстанції, який повністю відмовив у задоволенні позовних вимог. Належно обгрунтувавши позицію.
Добра – рішення суду не впливає на перебіг процедур. Строк подання пропозицій вчора завершився. Сьогодні маємо аукціони.
Тож передачасно анонімні тг-канали на замовлення проголосили кінець змінам у закупівлі харчування.
Якщо ми не перемогли, це ще не кінець. Усього стосується.”
Раніше у нашому відео ми вже повідомляли щодо «Трейд Граніт Інвест», яка пов’язана із колишньою групою «Трейд Коммодіті», бізнесмена Андрія Адамовського та екс-чиновника уряду Януковича Владислава Якубовського.