У ніч на 19 травня селище Старий Салтів, що на Харківщині, стало мішенню для російських ударних безпілотників. Внаслідок цієї атаки виникли кілька пожеж, про що повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Харківської області.

Згідно з інформацією рятувальників, вогонь спалахнув на двох об’єктах: дах житлового будинку та дві складські будівлі на території цивільного підприємства. На щастя, під час атаки ніхто не постраждав.

Станом на 07:00 рятувальні роботи ще тривали. Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про пошкодження приватного житла, сільськогосподарського підприємства, а також чотирьох комбайнів, трактора, автобуса та двох автомобілів.

Рятувальні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків обстрілу, а місцева влада закликає жителів бути обережними та дотримуватися заходів безпеки.