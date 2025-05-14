14 травня 2025 року армія Російської Федерації завдала удару безпілотником по вантажівці, що перевозила воду, у селищі Терни, яке входить до складу Недригайлівської громади. Внаслідок цього нападу водій отримав поранення і був терміново госпіталізований, про що повідомив Олег Григоров, начальник Сумської обласної військової адміністрації.

Інцидент стався, коли водій набирав воду зі свердловини. Через отримані травми його доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Наразі триває уточнення наслідків атаки російських військових. На місці події працюють відповідні служби, які займаються розслідуванням обставин та ліквідацією наслідків, зазначив начальник ОВА.

Крім того, в той же день, 14 травня, російські війська також вдарили безпілотником по вантажному автомобілю поблизу села Стецьківка. За даними Сумської міської військової адміністрації, в результаті цього нападу одна особа загинула, а ще двоє отримали поранення.

Ситуація на Сумщині залишається напруженою, і місцеві служби продовжують працювати над забезпеченням безпеки населення та ліквідацією наслідків ворожих обстрілів.