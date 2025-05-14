У ніч на 14 травня армія Російської Федерації завдала удару по місту Білопілля, розташованому на Сумщині, використовуючи безпілотники “шахед”. За словами міського голови Юрія Зарка, внаслідок атаки постраждали кілька багатоповерхових будинків, проте жертв та поранених не зафіксовано.

Мешканці місцевого гуртожитку діляться враженнями від наслідків обстрілу. Наталія Горова, одна з жительок, зазначає, що їй пощастило, адже вона ночувала з дітьми на дачі, а не вдома.

Лідія, яка проживає на п’ятому поверсі, розповідає: “О другій ночі, коли пролітали ‘шахеди’, три з них влучили в наш будинок! Один, кажуть, не розірвався. У нас пластикові вікна, слава Богу, але тут все вибито. Ми вже запитували, куди евакуюватись, але для цього потрібні гроші, а з пенсією в 4 тисячі це складно.”

Юрій Зарко підкреслює, що місто щодня піддається обстрілам: “Ми фіксуємо десятки прильотів щодня, а кілька днів тому було понад сотню. Російські війська в першу чергу використовують КАБи, а вчора зросла кількість атак з використанням ‘молній’, ‘ланцетів’ та ‘шахедів’. Вночі було чотири прильоти ‘шахедів’, а вдень ми чули звуки КАБів. Зараз, у цю секунду, знову летить снаряд.”

Міський голова також зазначає, що внаслідок авіаударів щодня пошкоджуються десятки домогосподарств: “Бували випадки, коли вдень було знищено або пошкоджено понад 50 будинків, не рахуючи квартир. Кількість пошкоджених квартир щодня досягає десятків.”

За словами Зарка, 85% мешканців Білопілля евакуюються самостійно: “Діти забирають батьків, онуки – бабусь, або ж люди, у кого є транспорт, виїжджають самі, не чекаючи на допомогу. Учора, наприклад, люди самостійно добиралися до Сум. Лише через 40-50 секунд після їх від’їзду на те місце впали бомби.”

У місті також виникають проблеми з водопостачанням, тривають ремонтні роботи для його відновлення. Спостерігаються перебої зі зв’язком та інтернетом. Міський голова додає: “Іноді виникають проблеми навіть з постачанням хліба, оскільки прикордонні райони постійно контролюються безпілотниками. Люди бояться виїжджати, адже це небезпечно.”