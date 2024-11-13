У Салтівському районі Харкова в результаті удару ворожого дрона постраждала територія поблизу торгового центру.

Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов.

Він зазначив, що вибух пошкодив більше двадцяти припаркованих автомобілів, а також зачепив скління будівлі ТЦ.

“На місце оперативно виїхали усі необхідні служби”, – повідомив Ігор Терехов.

Незважаючи на значні пошкодження обійшлося без жертв та поранених.