Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов.
Він зазначив, що вибух пошкодив більше двадцяти припаркованих автомобілів, а також зачепив скління будівлі ТЦ.
“На місце оперативно виїхали усі необхідні служби”, – повідомив Ігор Терехов.
Незважаючи на значні пошкодження обійшлося без жертв та поранених.
- Кількість постраждалих внаслідок атаки на Чугуївську громаду Харківщини зросла до чотирьох, серед них двоє дітей.
- Під час останнього удару по Харкову постраждалих немає.
- На Сумщині російські загарбники обстрілюють прикордоння, поранена жінка.