Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов.

Він зазначив, що вибух пошкодив більше двадцяти припаркованих автомобілів, а також зачепив скління будівлі ТЦ.

“На місце оперативно виїхали усі необхідні служби”, – повідомив Ігор Терехов.

Незважаючи на значні пошкодження обійшлося без жертв та поранених.

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