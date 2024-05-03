Про це йдеться у звіті британської розвідки.
“Попри те, що вплив таких дій навряд чи буде одразу очевидним, Україна вже продемонструвала здатність завдавати ударів набагато глибше, ніж ці місця розосередження”, — зазначаються у розвідці.
Крім того, переміщення літаків означає, що для підтримки того ж рівня військової активності над зоною бойових дій російським військам доведеться збільшити тривалість польотів.
Це, в свою чергу, призведе до збільшення споживання пального, витрат та навантаження на екіпажі.
Зауважимо, що вранці 27 квітня дрони СБУ влаштували атаки на військовий аеродром “Кущевська”, а також на Ільський та Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї. Внаслідок ударів на аеродромі та НПЗ спалахнули пожежі, і почалася евакуація персоналу.
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