Після ударів українських безпілотників по аеродрому у Краснодарському краї 27 квітня, окупанти евакуювали з цього району приблизно 40 літаків різних типів і перерозподілили їх на кількох інших аеродромах, розташованих далі від лінії фронту.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

“Попри те, що вплив таких дій навряд чи буде одразу очевидним, Україна вже продемонструвала здатність завдавати ударів набагато глибше, ніж ці місця розосередження”, — зазначаються у розвідці.

Крім того, переміщення літаків означає, що для підтримки того ж рівня військової активності над зоною бойових дій російським військам доведеться збільшити тривалість польотів.

Це, в свою чергу, призведе до збільшення споживання пального, витрат та навантаження на екіпажі.

Зауважимо, що вранці 27 квітня дрони СБУ влаштували атаки на військовий аеродром “Кущевська”, а також на Ільський та Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї. Внаслідок ударів на аеродромі та НПЗ спалахнули пожежі, і почалася евакуація персоналу.