Російські терористи вдарили по Харкову 4 квітня, використавши дрони-камікадзе.

Про це повідомляє президент України Володимира Зеленського у Twitter (X).

“Удар по Харкову у звичайний житловий будинок, трьома шахедами. Підлий і цинічний напад, коли рятувальники прибули на місце удару, терористи атакували знову”, – написав глава держави.

Внаслідок атаки загинули три рятувальники та жінка. Президент висловив співчуття родинам та близьким загиблих.

Зеленський наголосив, що зміцнення протиповітряної оборони нашої країни дозволить зберегти життя та захистити українців.

“Російські терористи відповідатимуть за свої дії в Харкові та за всі акти агресії проти нашого народу. Ми працюємо з нашими партнерами, щоб посилити захист наших міст і сіл та захистити наших громадян. Зміцнення можливостей протиповітряної оборони України безпосередньо означає порятунок життів”, – зазначив президент.