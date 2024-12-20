Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За інформацією слідства, російський генерал-полковник Олексій Кім, який обіймає посаду заступника начальника генерального штабу збройних сил рф, залучив до цієї атаки підпорядкований йому підрозділ ракетних військ.
Внаслідок удару балістичною ракетою “Іскандер-М” будівля була повністю зруйнована. Окрім журналістів, постраждали ще п’ятеро цивільних осіб.
“Саме Кім підписав директиву та віддав бойовий наказ на вогневе ураження готелю, де перебували лише цивільні”, – йдеться у повідомленні.
На основі зібраних доказів Кіму було заочно висунуто підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за ведення агресивної війни та порушення законів і звичаїв війни.
Розслідування проходило під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. Правоохоронці наголосили, що вживають усіх необхідних заходів для притягнення винних до відповідальності.
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