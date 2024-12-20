Служба безпеки України ідентифікувала російського генерала, відповідального за ракетний удар по готелю "Сапфір" у Краматорську, який стався 24 серпня 2024 року. Унаслідок цього обстрілу загинув співробітник Reuters, а п’ятеро його колег отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією слідства, російський генерал-полковник Олексій Кім, який обіймає посаду заступника начальника генерального штабу збройних сил рф, залучив до цієї атаки підпорядкований йому підрозділ ракетних військ.

Внаслідок удару балістичною ракетою “Іскандер-М” будівля була повністю зруйнована. Окрім журналістів, постраждали ще п’ятеро цивільних осіб.

“Саме Кім підписав директиву та віддав бойовий наказ на вогневе ураження готелю, де перебували лише цивільні”, – йдеться у повідомленні.

На основі зібраних доказів Кіму було заочно висунуто підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за ведення агресивної війни та порушення законів і звичаїв війни.

Розслідування проходило під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. Правоохоронці наголосили, що вживають усіх необхідних заходів для притягнення винних до відповідальності.