Російські війська вранці трьома керованими авіабомбами знову атакували селище Ямпіль Шосткинського району Сумської області, внаслідок чого загинули двоє мирних жителів, троє людей зазнали поранень, серед них дитина.

Про це повідомила у Телеграмі прокуратура Сумщини.

“13 вересня 2024 року близько 09:00 год., застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, три керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру смт Ямпіль Шосткинського району”, – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, внаслідок атаки ворога загинув 60-річний чоловік, який їхав на своєму авто по селищу. Також за медичною допомогою звернулися троє мирних жителів, серед яких дитина.

У прокуратурі додали, що нині станом на 11.30 уже двоє загиблих. Пораненій дитині – 4 роки.

“У лікарні помер 54-річний чоловік, який отримав поранення в смт Ямпіль через атаку КАБами 13 вересня близько 9 години ранку”, – йдеться в повідомленні.