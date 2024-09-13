Про це повідомила у Телеграмі прокуратура Сумщини.
“13 вересня 2024 року близько 09:00 год., застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, три керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру смт Ямпіль Шосткинського району”, – йдеться в повідомленні.
За даними прокуратури, внаслідок атаки ворога загинув 60-річний чоловік, який їхав на своєму авто по селищу. Також за медичною допомогою звернулися троє мирних жителів, серед яких дитина.
У прокуратурі додали, що нині станом на 11.30 уже двоє загиблих. Пораненій дитині – 4 роки.
“У лікарні помер 54-річний чоловік, який отримав поранення в смт Ямпіль через атаку КАБами 13 вересня близько 9 години ранку”, – йдеться в повідомленні.
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