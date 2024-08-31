Зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару КАБами по багатоповерхівці у Харкові.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“За уточненою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову станом на зараз постраждали 97 людей, з них – 22 неповнолітніх”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вдень п’ятниці, 30 серпня, російські загарбники атакували Харків п’ятьма керованими авіабомбами з літака Су-34. Пуски було здійснено з Дубового Бєлгородської області, яке знаходиться за 25 км від українського кордону.