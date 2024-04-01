Про це повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, внаслідок скидання КАБів частково зруйнована будівля освітньої установи, пошкоджені дах гуртожитку та житловий будинок. Постраждалих немає.
Як зазначив Синєгубов, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Іванівка.
Чугуїв росіяни атакували 1 квітня о 1:00 безпілотниками типу Shahed.
У Боровій Ізюмського району в результаті скидання КАБів о 23:25 пошкоджений пам’ятник воїнам Другої світової війни, будівля установи та автомобіль. У Козачій Лопані Харківського району внаслідок обстрілу о 22:00 пошкоджень зазнала будівля установи, зазначив голова ОДА. У Вовчанську внаслідок обстрілу із РСЗВ о 16:37 пошкоджені три будинки.
Як зазначив Синєгубов, медичну допомогу в Ізюмі надали 33-річному трактористу, який дістав контузію внаслідок наїзду на вибухонебезпечний предмет.
- Росіяни вночі обстріляли пожежне депо на Харківщині.
- Протягом доби зафіксовано 418 ударів на Запоріжжі: є поранений.
- Росіяни за добу обстріляли 16 населених пунктів Херсонщини: один загиблий, двоє поранених.