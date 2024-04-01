У Харкові 31 березня о 22:28 внаслідок скидання росіянами КАБів горіли два автобуси, вантажний автомобіль та легковий автомобіль, пошкоджені заклад освіти, гуртожиток та житловий будинок.

Про це повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок скидання КАБів частково зруйнована будівля освітньої установи, пошкоджені дах гуртожитку та житловий будинок. Постраждалих немає.

Як зазначив Синєгубов, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Іванівка.

Чугуїв росіяни атакували 1 квітня о 1:00 безпілотниками типу Shahed.

У Боровій Ізюмського району в результаті скидання КАБів о 23:25 пошкоджений пам’ятник воїнам Другої світової війни, будівля установи та автомобіль. У Козачій Лопані Харківського району внаслідок обстрілу о 22:00 пошкоджень зазнала будівля установи, зазначив голова ОДА. У Вовчанську внаслідок обстрілу із РСЗВ о 16:37 пошкоджені три будинки.

Як зазначив Синєгубов, медичну допомогу в Ізюмі надали 33-річному трактористу, який дістав контузію внаслідок наїзду на вибухонебезпечний предмет.