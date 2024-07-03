Про це повідомив у Телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“…Кількість постраждалих зросла до 47 людей”, – поінформував Лисак.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я України у Фейсбуці, у Дніпрі внаслідок атаки пошкоджена лікарня. Однак медперсонал продовжує надавати допомогу постраждалим.

“Попри те, що вибуховою хвилею потрощило майже всі вікна та двері, медзаклад продовжує роботу, медпрацівники залишилися на місцях та надають допомогу постраждалим від атаки на місто. На щастя без постраждалих серед медперсоналу лікарні та пацієнтів”, – ідеться у повідомленні.

В МОЗ зазначили, що кількість поранених може змінитися.

“Постраждалі продовжують надходити. Цифри уточнюються”, – зауважили в МОЗ.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі внаслідок ранкової російської атаки ракетами та дронами загинуло п’ятеро людей. Раніше була інформація про 39 постраждалих, серед яких дитина.