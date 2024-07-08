Під час масованої ракетної атаки армія РФ ударила по Словʼянську, Краматорську та Покровську.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Покровська громада Донецької області стала однією з жертв масованої ракетної атаки, яку росіяни здійснили сьогодні зранку по всій країні”, – йдеться в повідомленні.

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“Під вогнем опинилися і інші громади Донеччини – інформація про постраждалих та пошкодження звідти не надходила”, – додав Філашкін.

Як повідомлялося, зранку 8 липня окупанти запустили ракети по території України, основний удар – по Києву та Дніпру.