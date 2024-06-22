Унаслідок російського обстрілу Харкова вдень у суботу, 22 червня, кількість поранених сягнула 56, серед них двоє дітей, троє людей - загинули.

Про це повідомляє Національна поліція.

Близько 15:30 військові РФ завдали ударів по Харкову, ймовірно чотирма КМПБ Д-30. Пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, зупинка громадського транспорту, магазини, автомобілі, громадський транспорт. Також зафіксовані влучання по території екопарку та підприємству.

За попередніми даними, троє людей загинули, ще 56 постраждали. Серед поранених двоє дітей – 12 та 13 років.

Шестеро громадян, серед яких один чоловік, чотири жінки та одна дитина, перебувають у важкому стані, уточнили у поліції.

За словами начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, всі постраждалі внаслідок обстрілу росіян – цивільні особи. Жінка загинула на зупинці тролейбуса, чоловік ішов вулицею та опинився в епіцентрі вибуху. Ще один загиблий чоловік – охоронець підприємства.

“Важко сказати, скільки під завалами може бути людей. Зараз триває рятувальна операція. Ми ретельно вивчаємо залишки будівлі, щоб вилучити частини керованої авіабомби, у нас є інформація, що росіяни вдарили керованими авіабомбами КМПБ Д-30”, – розповів Болвінов.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.