Про це Харківська обласна прокуратура повідомляє у Телеграмі.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, 2 липня близько 16:00 Збройні сили РФ завдали авіаційні удари по промисловій зоні в Немишлянському та Індустріальному районах Харкова. Пошкоджено будівлі підприємств.

Постраждали чотири людини. У 51-річної жінки — співробітниці одного з підприємств, що було під ударом ворога, — легкі тілесні ушкодження та гостра реакція на стрес.

26-річна жінка отримала поранення пальців руки від скла. Також серед постраждалих 12-річна дівчина та її 15-річний брат: у неповнолітніх контузії.

Попередньо, ворог вчергове вдарив по місту двома ФАБ-500 з УМПК з території Бєлгородської області РФ.