боррель

Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель

Про це Боррель повідомив у соцмережі Х.

Росія знову атакувала українських цивільних, обстрілявши торговий центр у Костянтинівці.

«Росія знову обстріляла українських цивільних, атакувавши торговий центр у Костянтинівці Донецької області. Ми підтримуємо відповідальність за цей та інші воєнні злочини РФ. Зараз Україна потребує більшої військової підтримки для захисту своїх міст, цивільного населення та інфраструктури», – написав Боррель.

Україна закликає до посилення військової підтримки для захисту населення та інфраструктури від воєнних злочинів РФ.

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