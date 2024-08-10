Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель засудив російський удар по супермаркету в Костянтинівці, внаслідок якого загинули та постраждали більше десяти людей.

Про це Боррель повідомив у соцмережі Х.

Росія знову атакувала українських цивільних, обстрілявши торговий центр у Костянтинівці.

«Росія знову обстріляла українських цивільних, атакувавши торговий центр у Костянтинівці Донецької області. Ми підтримуємо відповідальність за цей та інші воєнні злочини РФ. Зараз Україна потребує більшої військової підтримки для захисту своїх міст, цивільного населення та інфраструктури», – написав Боррель.

Україна закликає до посилення військової підтримки для захисту населення та інфраструктури від воєнних злочинів РФ.