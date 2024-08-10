Про це Боррель повідомив у соцмережі Х.
Росія знову атакувала українських цивільних, обстрілявши торговий центр у Костянтинівці.
«Росія знову обстріляла українських цивільних, атакувавши торговий центр у Костянтинівці Донецької області. Ми підтримуємо відповідальність за цей та інші воєнні злочини РФ. Зараз Україна потребує більшої військової підтримки для захисту своїх міст, цивільного населення та інфраструктури», – написав Боррель.
Україна закликає до посилення військової підтримки для захисту населення та інфраструктури від воєнних злочинів РФ.
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