Повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

“За даними слідства, 12 квітня приблизно об 11:15 окупанти здійснили обстріл с. Моначинівка із використанням артилерії калібру 152 мм. Постраждали чоловік 72 років та 76-річна жінка. Потерпілі від госпіталізації відмовились, медики надали їм допомогу на місці. Пошкоджено житлові будинки”, – йдеться у повідомленні.

Також сьогодні під ударом ворога було селище Купʼянськ-Вузловий. Загинув 64-річний чоловік. Попередньо, російські військові били по населеному пункту з артилерії.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками ЗС РФ.