Про це повідомила пресслужба СБУ.
За даними слідства, того дня російський винищувач Су-35С випустив протикорабельну ракету Х-35 по меморіальному комплексу, внаслідок чого важко постраждав охоронець, а будівля зазнала значних руйнувань.
“Атака на культурні об’єкти — це не просто воєнний злочин, це знищення історичної пам’яті та спадщини нашого народу. Ми зробимо все можливе, щоб воєнні злочинці країни-агресора були знайдені та притягнуті до відповідальності”, — підкреслив представник СБУ.
Генералу Кульшу висунуто підозру за порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Раніше, у липні цього року, СБУ оголосила підозру полковнику Івану Панченку, який безпосередньо командував ударом.
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