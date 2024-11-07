Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора завершили розслідування та заочно повідомили про підозру російському генерал-майору Денису Кульшу, командиру авіаційної дивізії ВПС РФ, за наказ про авіаудар по Національному музею Григорія Сковороди в Харківській області 6 травня 2022 року.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, того дня російський винищувач Су-35С випустив протикорабельну ракету Х-35 по меморіальному комплексу, внаслідок чого важко постраждав охоронець, а будівля зазнала значних руйнувань.

“Атака на культурні об’єкти — це не просто воєнний злочин, це знищення історичної пам’яті та спадщини нашого народу. Ми зробимо все можливе, щоб воєнні злочинці країни-агресора були знайдені та притягнуті до відповідальності”, — підкреслив представник СБУ.

Генералу Кульшу висунуто підозру за порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Раніше, у липні цього року, СБУ оголосила підозру полковнику Івану Панченку, який безпосередньо командував ударом.