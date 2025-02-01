Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Полтаві зросла до 8 осіб, з яких одна дитина.

Про це повідомила ДСНС України

“У Полтаві кількість загиблих збільшилася до 8 людей, з них – 1 дитина. Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 177 особам, з них 10 дітей. Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи”, — йдеться в повідомленні.

Кількість постраждалих наразі — 17. З них 4 дітей – віком 3 місяці, 2, 8 і 12 років.