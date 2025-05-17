17 травня 2025 року, близько 6 ранку, російські війська завдали удару по рейсовому автобусу неподалік Білопілля на Сумщині. За даними начальника обласної військової адміністрації Олега Григорова, внаслідок атаки загинули дев’ятеро людей, а семеро отримали поранення.

Автобус, що перевозив людей, які намагалися евакуюватися з міста, вирушив з Білопілля до Сум. Водій Віктор Вовк, який вижив після вибуху, поділився своїми враженнями: “Я їхав за маршрутом, нічого не передвіщало біди, проїхав блокпост, і раптом стався вибух. Вийшов з автобуса і побачив людину, що лежала в крові під дверима. Інша пасажирка кричала про допомогу, я зайшов у салон і витягнув її”.

Віктор також розповів, що після вибуху викликав швидку допомогу і, незважаючи на шок, зміг дістатися до лікарні. “Це був жахливий вибух, маршрутка розірвалася. Я не знаю, як мені вдалося врятуватися”, – зізнався він.

Голова Білопільської громади Юрій Зарко зазначив, що автобус перевозив людей, які евакуювалися або поверталися за речами та продуктами. Він підкреслив, що автобус був чітко позначений як рейсовий, тому атака виглядає навмисною.

За словами Юрія Зарка, більшість загиблих – це жінки похилого віку. “Серед загиблих є люди, яким 74 роки”, – уточнив він.

Поранених пасажирів доставили до Сумської обласної лікарні. Один із постраждалих, 53-річний Андрій, розповів, що їхав на вихідні до дружини, яка працює в Сумах. Він описав вибух як дуже гучний і страшний, а також зазначив, що під дверима автобуса лежала людина в крові.

Дружина Андрія, Юлія, додала, що не очікувала, що автобус вирушить так рано, і що влучання сталося в маршрутку, яка виконувала місцевий рейс. Вона отримала від чоловіка повідомлення про те, що “ФПВішка” влучила в автобус.

Заступник директора Сумської обласної лікарні Микола Савченко повідомив, що до медичного закладу доставили чотирьох постраждалих: троє з них у важкому стані, один – середньої тяжкості. Дві пацієнтки вже пройшли операцію, третій готується до хірургічного втручання.

Наразі розглядається можливість призупинення руху міжміського громадського транспорту через Білопілля для забезпечення безпеки мешканців.