“Сьогодні в Криму українські ВМС дістали черговий корабель зі складу чф рф “Коммуна”. Характер пошкоджень верифікується. Але однозначно корабель виконувати завдання тепер не здатен. Це буде повторюватися, поки у росіян не скінчаться кораблі, або вони не заберуться з Криму”, – Дмитро Плетенчук.