Про це сказав речник ВМС Дмитро Плетенчук у Facebook.
«Губернатор» окупованого Севастополя Михайло Развожаєв розповів, що «на одному з кораблів на Північній стороні військові відбили атаку протикорабельної ракети. Від уламків, що впали, сталося невелике загоряння, яке оперативно ліквідували».
Проте Військово-морські сили України заявили зворотнє.
“Сьогодні в Криму українські ВМС дістали черговий корабель зі складу чф рф “Коммуна”. Характер пошкоджень верифікується. Але однозначно корабель виконувати завдання тепер не здатен. Це буде повторюватися, поки у росіян не скінчаться кораблі, або вони не заберуться з Криму”, – Дмитро Плетенчук.
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