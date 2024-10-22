Керівник ЦПД РНБО

Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

Він зазначив, що цієї ночі українські БПЛА атакували 4 підприємства на території РФ:

  • “Біохім” – переробка меляси та виробництво етилового спирту;
  • Лужковський спиртзавод;
  • Єфремовський спиртзавод;
  • Промислове підприємство Воронезької області.

Коваленко зауважив, що це все – воєнні об‘єкти, попри замаскованість під щось інше.