Сьогодні, 22 жовтня, українські БПЛА атакували підприємства на території РФ, адже спиртзаводи використовуються росіянами не лише для виробництва спирту, а й для виготовлення пального та вибухових речовин.

Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

Він зазначив, що цієї ночі українські БПЛА атакували 4 підприємства на території РФ:

“Біохім” – переробка меляси та виробництво етилового спирту;

Лужковський спиртзавод;

Єфремовський спиртзавод;

Промислове підприємство Воронезької області.

Коваленко зауважив, що це все – воєнні об‘єкти, попри замаскованість під щось інше.