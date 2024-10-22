Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.
Він зазначив, що цієї ночі українські БПЛА атакували 4 підприємства на території РФ:
- “Біохім” – переробка меляси та виробництво етилового спирту;
- Лужковський спиртзавод;
- Єфремовський спиртзавод;
- Промислове підприємство Воронезької області.
Коваленко зауважив, що це все – воєнні об‘єкти, попри замаскованість під щось інше.
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