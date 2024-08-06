У результаті російського удару "Іскандером" по Шевченківському району Харкова постраждали 8 людей, серед них 8-місячна дитина.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та Національна поліція України.

Російські війська вранці 6 серпня завдали удару по центральному району Харкова, у результаті чого було пошкоджено будівлю поліклініки.

“Удар в Шевченківському районі Харкова. Окупанти близько 10 години ранку поцілили Іскандером. Медики надали допомогу щонайменше пʼятьом постраждалим цивільним. Двоє жінок госпіталізовані до хірургії, інші – амбулаторно”.

Також загарбники пошкодили поліклініку, автомобілі, іншу цивільна інфраструктура. Наразі на місці працюють правоохоронці, аби зафіксувати черговий злочин окупантів.

Згодом у поліції повідомили, що внаслідок обстрілу постраждали вісім цивільних: шість жінок, чоловік, восьмимісячна дитина.

“Працівники слідчо-оперативних груп, криміналісти, спеціалісти вибухотехнічного управління надають допомогу громадянам, вилучають уламки боєприпасу та документують злочин проти мирного населення”, — йдеться в повідомленні.