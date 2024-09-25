Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У коментарі «Радіо Свобода» він уточнив, що відомо вже про двох загиблих та 19 поранених. Під завалами ще можуть бути люди.

За попередніми даними, удар по Краматорську війська РФ завдали двома КАБами.

Унаслідок обстрілу пошкоджено дві багатоповерхівки, крамниці та автомобілі. На місці працюють органи влади та всі відповідальні служби.